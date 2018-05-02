В Facebook появится сервис для онлайн-знакомств

Facebook запустит собственный сервис для онлайн-знакомств. Об этом заявил создатель соцсети Марк Цукерберг во время своего выступления на ежегодной конференции F8 в Калифорнии. Он отметил, что в Facebook около 200 миллионов человек, которые «называют себя одинокими».

Приложение предназначается для поиска «настоящих, долгих отношений, а не для мимолетных связей». Сервис будет подбирать рекомендации для знакомств, основываясь на предпочтениях и интересах пользователей.

Чтобы воспользоваться сервисом, придется создать отдельный аккаунт, предназначенный именно для поиска партнера. Профиль не будет виден друзьям и не отобразится в ленте новостей.