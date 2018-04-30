Павел Дуров сообщил, что 1 мая в Петербурге пройдет митинг в защиту Telegram и против Роскомнадзора.

На странице в социальной сети «ВКонтакте» Дуров опубликовал ролик блогера Михаила Светова, который стал одним из организаторов акции. В Москве шествие и митинг пройдут с 13:00 до 16:00 30 апреля.

Такой же митинг пройдет в Петербурге 1 мая. Пока время и место акции создатель мессенджера не назвал.

Кроме этого, Дуров предложил повторить акцию с бумажными самолетиками. Все желающие должны выпустить их из окон 30 апреля в 19:00.