Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram, сообщает Meduza со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источники «Интерфакса» также сообщают, что ведомство подало иск против мессенджера о непредоставлении ключей шифрования по запросу ФСБ. Идет ли речь об одном или о разных исках, не уточняется.

20 марта Роскомнадзор предупредил мессенджер «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации». У компании было 15 дней на то, чтобы передать необходимую информацию ФСБ. По закону предупреждение Роскомнадзора — первый этап процедуры блокировки мессенджера на территории России. В свою очередь основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не собирается выдавать ФСБ ключи шифрования мессенджера. Юристы компании уведомили Роскомнадзор, что выполнить требования ФСБ по передаче ключей шифрования технически невозможно.