Снова 20: как создали самый модный Instagram-проект с историями российских пенсионеров

Май 2017 года. Я сижу за покерным столом в Лас-Вегасе и проигрываю по 50 долларов каждые 10 минут. Но раз за разом банк забирают себе не какие-то профессиональные игроки в покер, а обычные американские пенсионеры, которые пьют виски, блефуют с двумя парами на руках и обсуждают между собой политику разных стран.

Всем этим людям за 70 лет, но жизнь для них только начинается. После очередной раздачи я начинаю беседу с одной из женщин, чтобы понять, чем она живет и что ее мотивирует.

Во время разговора моя собеседница заводит речь о понятии «третий возраст», которое существует на Западе — это период активной жизни, который начинается после выхода на пенсию. Именно в «третьем возрасте» она начала путешествовать, играть в покер и заводить новые интересы.