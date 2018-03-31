Каким бы был сериал «Рик и Морти», если бы его делали в России — показывает блогер Сыендук

Видеоблогер Дмитрий Сыендук опубликовал ролик о том, как бы выглядел сериал «Рик и Морти», если бы его делали в России. 

Сыендук оставляет стилистику популярного мультсериала и накладывает ее на известные советские ленты такие, как «Тайная третьей планеты», «Хоттабыч», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие.

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Автор: Софья Зима
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