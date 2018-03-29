Певица и телеведущая Ольга Бузова запустит собственный телеканал «БузоваTV», который будет работать на частотах «ТНТ4». Об этом «Собака.ru» рассказали представители телекомпании. Канал начнет работать 1 апреля.

Основой эфира станут шоу, клипы, сериалы из контента ТНТ, а также эксклюзивные премьеры с участием Бузовой. Менеджментом нового канала станет команда, работавшая над «ТНТ4».

«Мы не отказываемся от своей текущей концепции и продолжим показывать «золотой контент» ТНТ. Просто стало понятно, что самый золотой контент ТНТ — это Ольга Бузова. Поэтому, учитывая востребованность Оли всеми слоями населения нашей страны, мы уверены, что шоу с ее участием сделают телеканал еще популярнее», — рассказал директор «БузоваTV» Гавриил Гордеев.

«ТНТ4» заработал в 2016 году на базе «ТНТ-Comedy» и на бывших частотах телеканала «2×2». На канале показывают старые выпуски Comedy Woman, «Убойная лига», «Универ», «Наша Russia», «Счастливы вместе», «Чернобыль» и другие.