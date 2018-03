Facebook разрешит пользователям удалить всю собранную о них конфиденциальную информацию

Социальная сеть Facebook разрешит пользователям выборочно удалять информацию о комментариях, лайках, истории поиска и другом, сообщается в блоге компании.

Соцсеть представит обновление, в котором можно будет удалить информацию о пользователе. Компания также обновит правила для пользователей, в которых будет прописано, какую информацию о людях собирает Facebook и как ее использует.

В середине марта The New York Times и The Guardian рассказали о компании Cambridge Analytica, похитившей данные 50 млн пользователей в Facebook. Это данные, которые даже сами пользователи не могли увидеть: информация о лайках, комментариях и статистике посещения. Cambridge Analytica занимается разработкой политической рекламы в социальных сетях. После этой публикации в сети призвали бойкотировать Facebook.