Я рисую всю жизнь, не помню себя без этого. В Челябинске окончил факультет графического дизайна, но не сказал бы, что это на меня особенно повлияло, я скорее самоучка. Перебрался в Петербург и по профессии не работал, сейчас я иллюстратор-фрилансер.

Паблик во «ВКонтакте» я завел несколько лет назад – он существовал как склад моих рисунков, который я обновлял раз в несколько месяцев. Заниматься им начал перед этим новым годом, на тот момент в нем было меньше тысячи человек – в основном мои друзья и знакомые.