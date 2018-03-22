Telegram подал жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека

Telegram подал в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Мещанского суда Москвы, по которому мессенджер должен выплатить штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставлять российским спецслужбам ключи шифрования сообщений пользователей, сообщают "Ведомости". ФСБ требовала неограниченный доступ к приватной информации нескольких пользователей Telegram без судебного решения. В Telegram считают, что российские власти не собираются устанавливать баланс между безопасностью и свободой людей, а решение российского суда нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ. Это нарушает Конвенцию о защите прав человека. Представители мессенджера настаивают, что дело затрагивало не только интересы компании, но и права миллионов пользователей сервиса. Таким образом ЕСПЧ обязан был рассмотреть вопрос о привлечении прокурора и обеспечить обязательное участие представителя ФСБ. Однако дело, затрагивающее интересы всех пользователей мессенджера мировой судья рассмотрела единолично. Напомним, 20 марта Роскомнадзор предупредил Telegram «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации». На предупреждение ведомства основатель Teegram Дуров ответил тем, что не собирается выдавать ФСБ информацию о ключах шифрования мессенджера.

В июне 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился в открытом письме к Павлу Дурову с требованием предоставить сведения о Telegram для дальнейшего внесения мессенджера в реестр ведомства. Позже Роскомнадзор обвинил Дурова в том, что его детищем пользовались террористы, взорвавшие бомбу в метро Петербурга. К критике создателя Telegram подключились федеральные каналы и ФСБ.

Павел Дуров дал согласие на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора. По словам Дурова, регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что будет обжаловать решение о штрафе мессенджера на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. Об этом он написал он на своей странице «ВКонтакте». В октябре Дуров написал на своей стене ВК о том, что команда Telegram ищет юристов, готовых взяться за обжалование штрафа. Дуров подчеркнул, что требования ФСБ «нереализуемы технически» и противоречат 23 статье Конституции (Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений).