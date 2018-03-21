Находка: кадры из советских и голливудских фильмов, стилизованные под аниме
Российский художник Дмитрий «Ahriman» Грозов запустил авторский проект Animotion, в котором перерисовывает кадры из фильмов в стилистике японского аниме. Помимо зарубежных картин, Грозов нарисовал серию кадров из советского кино, которые в нашей стране знают, пожалуй, все.
Кадры сопровождаются цитатами и крылатыми фразами героев фильмов на английском языке, и создается впечатление, что вы смотрите японский мультфильм с субтитрами. Среди перерисовок - фильмы «Бриллиантовая рука», «Операция Ы», «Кавказская пленница», «Любовь и голуби», «Бегущий по лезвию 2049», «Трансормеры», «Убить Билла» и другие.
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"Кавказская пленница"
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"Иван Васильевич меняет профессию"
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"Бриллиантовая рука"
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"Операция Ы"
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"Любовь и голуби"
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"Бриллиантовая рука"
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"Кавказская пленница"
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"Красная жара"
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"Сияние"
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"Бегущий по лезвию 2049"
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"Трансформеры"
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"Черная пантера"
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"Убить Билла"
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