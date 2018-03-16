«ВКонтакте» запустила свой Tinder, в котором могут знакомиться подписчики сообществ

Соцсеть «ВКонтакте» запустила приложение «Знакомства» для поиска друзей и пары среди подписчиков пабликов. Об этом «Собака.ru» рассказала пресс-служба компании.

Для этого нужно кратко рассказать о себе, добавить фотографии и изучить анкеты других участников. Каждую анкету можно отметить лайком или пропустить. Если симпатия взаимна, пользователи смогут пообщаться прямо внутри приложения.

Если приложение «Знакомства» добавляет администратор группы, то в приложении будут отображаться подписчики паблика.