«ВКонтакте» и команда Ивана Урганта запустили онлайн-викторину с призовым фондом в миллион

ВКонтакте и команда Ивана Урганта выпустили совместную игру «Клевер» с денежным призом. Правила викторины просты: скачиваешь приложение - верно отвечаешь на 12 вопросов – забираешь деньги. Если неверно отвечаешь на вопрос, продолжить игру можно, получив дополнительные жизни. Для этого нужно всего лишь пригласить друзей: 1 друг – 1 жизнь.

Участие не требует денежных вложений. В премьерной игре с призовым фондом 15000 рублей приняли участие больше 5000 пользователей, три из которых разделили выигрыш. Викторины проходят два раза в день по будням в 13:00 и 20:00, и один раз по выходным в 20:00.

Скачать игру можно в AppStore и Google play.