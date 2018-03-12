Леонид Парфенов приехал в Петербург и снял новый выпуск своего Youtube-шоу

Вышел четвертый выпуск шоу «Парфенон», в котором Леонид Парфенов пьет вино и обсуждает главные события недели. На этот раз телеведущий приехал в Петербург. В новом выпуске он обсуждает мировое искусство и влияние на него русского вкуса. Также в четвертой части появилось интервью с Александром Шульчевым — уроженцем России с инвалидностью, который был усыновлен американской семьей.

Премьера «Парфенона» состоялась 19 февраля. В пилотном выпуске известный журналист пил вино из собственной коллекции и обсуждал политическую обстановку в Дагестане а также вспомнил о поэте и исполнителе Александре Башлачеве. Второй выпуск «Парфенона» был снят в Нью-Йорке и его лейтмотивом стал юбилей Красной армии а также шутки про корреспондентов российских федеральных каналов. Без вина также не обошлось. В третьем выпуске, снятом в Вашингтоне, Парфенов рассуждал о фильме «Довлатов» и феномене писателя.