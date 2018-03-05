Довлатов и послание Путина в новом выпуске шоу Леонида Парфенова «Парфенон»

Журналист и телеведущий Леонид Парфенов опубликовал третий выпуск собственного еженедельного Youtube-шоу «Парфенон».

Третий выпуск был снят в Вашингтоне. В ролике журналист рассуждает о канадском пино-нуар, фильме «Довлатов» и самом писателе. Также Парфенов раскритиковал послание президента Владимира Путина — и новое вооружение, и в особенности саму презентацию.

Премьера «Парфенона» состоялась 19 февраля. В пилотном выпуске известный журналист пил вино из собственной коллекции и обсуждал политическую обстановку в Дагестане а также вспомнил о поэте и исполнителе Александре Башлачеве. Второй выпуск «Парфенона» был снят в Нью-Йорке и его лейтмотивом стал юбилей Красной армии а также шутки про корреспондентов российских федеральных каналов. Без вина также не обошлось.