Дженнифер Лоуренс с вином и фильм про морепродукты: первая реакция на «Оскар-2018»

Я видел такое, во что вы, люди, просто не поверите. Гильермо дель Торо балансирует на стопке киноштампов. Оскар за лучший сценарий уходит анекдоту длиной в полтора часа. Джоди Фостер на костылях. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы под дождём. Пора идти спать.