Дженнифер Лоуренс с вином и фильм про морепродукты: первая реакция на «Оскар-2018»

В Лос-Анджелесе этой ночью объявили лауреатов юбилейной 90-й премии «Оскар». Лучшей картиной кинокритики признали «Форму воды» Гильермо дель Торо. Мы провели онлайн-трансляцию церемонии, собрали всех победителей, выбрали самые примечательные наряды, а теперь рассказываем, как отреагировали на главную кинопремию мира пользователи соцсетей.

 

Одной из главных тем для шуток стало то, что «Оскар» получил спортсмен, бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант. Его отметили в номинации «лучший анимационный короткометражный фильм» за ленту «Дорогой баскетбол». Брайант выступил в качестве продюсера фильма, а также принял участие в создании закадрового текста.

 

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победу одержала «Чудо Женщина». Андрей Звягинцев снова уехал в Россию без заветной статуэтки.

 

Премия досталась документальному фильму «Икар», в котором рассказывается о допинге в российском спорте. В его съемках принял участие экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

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