Дженнифер Лоуренс с вином и фильм про морепродукты: первая реакция на «Оскар-2018»
В Лос-Анджелесе этой ночью объявили лауреатов юбилейной 90-й премии «Оскар». Лучшей картиной кинокритики признали «Форму воды» Гильермо дель Торо. Мы провели онлайн-трансляцию церемонии, собрали всех победителей, выбрали самые примечательные наряды, а теперь рассказываем, как отреагировали на главную кинопремию мира пользователи соцсетей.
Пьяненькая Лоуренс - моё тотемное животноe ❤️🖤 #Oscars pic.twitter.com/85E1KGc40G— Леночка (@matchestnaya) 5 марта 2018 г.
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор: «Билборда три, а Оскара два». #Oscars— Артём Дерягин (@DerArto) 5 марта 2018 г.
Моё лицо, когда форма воды- лучший фильм #Oscars pic.twitter.com/XsZJ1yLbJl— Shabolda Vitalik (@acherednyara) 5 марта 2018 г.
Самое милое на церемонии #Oscars90:— emiliya (@EmiliyaRez) 5 марта 2018 г.
Джеймс Айвори, получивший Оскар за лучший адаптированный сценарий («Зови меня своим именем»), пришел на церемонию в рубашке с изображением главного актера - Тимоти Чаламета 😍 pic.twitter.com/LHPSL2D70Z
Очень приятно, что Оскар за лучший фильм наконец-то получила картина про морепродукты.#oscars— Нияма (@Niyama_ru) 5 марта 2018 г.
Я видел такое, во что вы, люди, просто не поверите. Гильермо дель Торо балансирует на стопке киноштампов. Оскар за лучший сценарий уходит анекдоту длиной в полтора часа. Джоди Фостер на костылях. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы под дождём. Пора идти спать.— Duran / Дюран (@userdie) 5 марта 2018 г.
Meryl Streep did THAT #Oscars pic.twitter.com/mcfQH6mKrw— Mireléfica (@annieTHG) 5 марта 2018 г.
Лучше бы назвали ЛаЛаЛенд ей богу #Oscars— Anastasia Mars (@MarsintheTardis) 5 марта 2018 г.
Всё хорошо. Один вопрос. #Oscars pic.twitter.com/DnlTzwo6yu— Артём Дерягин (@DerArto) 5 марта 2018 г.
Одной из главных тем для шуток стало то, что «Оскар» получил спортсмен, бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант. Его отметили в номинации «лучший анимационный короткометражный фильм» за ленту «Дорогой баскетбол». Брайант выступил в качестве продюсера фильма, а также принял участие в создании закадрового текста.
DID YOU KNOW: Kobe Bryant has more Oscars than Brad Pitt, Johnny Depp & Tom Cruise combined.— Fake SportsCenter (@FakeSportsCentr) 5 марта 2018 г.
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победу одержала «Чудо Женщина». Андрей Звягинцев снова уехал в Россию без заветной статуэтки.
андрей звягинцев is the new leonardo dicaprio— Grand Budapest (@twidade_lucks) 5 марта 2018 г.
#Oscars
Премия досталась документальному фильму «Икар», в котором рассказывается о допинге в российском спорте. В его съемках принял участие экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
Лучшим документальным фильмом в этом году стала картина про допинг. Это наша победа! Победа всего российского спорта! Ура, товарищи! #Oscars— Артём Дерягин (@DerArto) 5 марта 2018 г.
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