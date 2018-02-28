Пользователи выясняют, как они записаны в чужих телефонах c помощью GetContact

Приложение GetContact, с помощью которого пользователи могут узнать, под каким именем они записаны в списке контактов у знакомых и друзей, в феврале стало самым популярным среди россиян в AppStore. Участники соцсетей начали активно делиться скриншотами. GetContact пользуется популярностью среди пользователей Армении, Азербайджана, стран Средней Азии и Восточной Европы. Тем не менее, безопасность программы, которая

На программу обратил внимание и Роскомнадзор, который начал проверку. Если выяснится, что компания нарушает законы о персональных данных, то оно может быть заблокировано.