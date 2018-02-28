Пользователи выясняют, как они записаны в чужих телефонах c помощью GetContact
Приложение GetContact, с помощью которого пользователи могут узнать, под каким именем они записаны в списке контактов у знакомых и друзей, в феврале стало самым популярным среди россиян в AppStore. Участники соцсетей начали активно делиться скриншотами. GetContact пользуется популярностью среди пользователей Армении, Азербайджана, стран Средней Азии и Восточной Европы. Тем не менее, безопасность программы, которая
На программу обратил внимание и Роскомнадзор, который начал проверку. Если выяснится, что компания нарушает законы о персональных данных, то оно может быть заблокировано.
Дописал в телефоне ко всем контактам девушек "даёт". Счастливых отношений с вашими парнями, бичес. #getcontact— volerog (@vo1erog) 27 февраля 2018 г.
Настроение переименовать контакты в телефоне в: Тамара Сауна Адыгея, Вова Тугой Анус, Эдик Очко, Алина Дача Анал и скачать GetContact. Теперь посмотрим, что вы запостите в свои сториз.— Руслан Юг (@ruslan_yug) 27 февраля 2018 г.
Спорим вы сейчас все отсосете со своими GetContact?)— SAP (@starikova_sap) 28 февраля 2018 г.
Я в истерике. Сначала ты самая лучшая, а потом хер знает откуда pic.twitter.com/XZ1nMRGZiZ
Когда решил проверить, как записан в телефоне у родственников#getcontact pic.twitter.com/u9Pm6vFPfa— TamTam (@tamtamchat) 28 февраля 2018 г.
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