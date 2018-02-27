Леонид Парфенов снял в Нью-Йорке второй выпуск «Парфенона», в котором пошутил над журналистами

Журналист и телеведущий Леонид Парфенов опубликовал второй выпуск собственного еженедельного Youtube-шоу «Парфенон».

Новое видео Парфенов снял в нью-йоркских локациях: в номере отеля и на улицах города. Попивая вино, он рассказал о ключевых достопримечательностях города, а также пошутил над корреспондентами федеральных российских каналов, вспомнил о столетнем юбилее Красной армии и обсудил политическую ситуацию перед выборами президента 18 марта.

В первом выпуске Парфенов, сидя у себя в кабинете, рассуждал о политических перипетиях, происходящих в Дагестане и вспомнил о поэте и исполнителе Александре Башлачеве. На канал «Парфенон» подписались уже 175 тысяч пользователей.