О новом проекте рассказал телеграм-канал «IT, медиа, гаджеты | Палач говорит». Создатели «23 на 8» признались, что так они хотели решить проблему шуток над банальными подарками для мужчин на 23 февраля. При этом само предложение, как отмечают авторы, не только удобно, но и выгодно, так как позволяет сэкономить на тратах на цветы. Цены на букеты к 8 Марта обычно вырастают в два раза.

Кроме носков и дезодорантов, к обмену также принимаются гели для душа, кружки, бритвенные станки и пены для бритья. Все полученные вещи авторы проекта планируют потом продать на «Авито».