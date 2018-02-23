В сети появился «генератор мужинитивов», который заменяет понятия женского рода

В сети появился сайт «Мужчинитивы для людей», на котором запущен алгоритм, который подбирает к понятиям женского рода аналоги мужского.

С помощью генератора «уборщица» превращается в «уборщика», «Москва» — в «москвун», «москвец» или «москван», Wonderzine (портал феминисткой тематики, - Прим. ред.) — в Playboy или Maxim, а «женщина» — в «человека», как и «мужчина». Про попытке мужчинизировать Путина, Собянина или Собчак сайт заявляет, что с ними и так «все нормально».

Результаты работы алгоритма можно оформить цитатой и заказать с ней футболку. Цена услуги — 1 999 рублей. Заказ обещают доставить за пять дней после оплаты.