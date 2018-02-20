В работе Telegram произошел глобальный сбой
В мессенджере Telegram произошел глобальный сбой. На неполадки пожаловались пользователи из России и Европы.
#TelegramDown #Telegram pic.twitter.com/xXWXw99jRV— Mehmet Şensoy (@mehmetsensoydev) 20 февраля 2018 г.
Телеграмм живи.!!!! #телеграм #telegram #живи— Магдалинская (@Magdalen_Tripp) 20 февраля 2018 г.
Нееееет!! Что это?! Дуров, верни стену!!#Telegram pic.twitter.com/WcZxuPrVL8— Masha (@FruYozh) 20 февраля 2018 г.
Первые сообщения о сбое появились около 16:45. Пользователи обратили внимание на проблемы с отправкой и получением сообщений. Ранее масштабный сбой из-за проблем с сервером в Петербурге произошел в соцсети "Вконтакте".
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