В работе Telegram произошел глобальный сбой

В мессенджере Telegram произошел глобальный сбой. На неполадки пожаловались пользователи из России и Европы.

Первые сообщения о сбое появились около 16:45. Пользователи обратили внимание на проблемы с отправкой и получением сообщений. Ранее масштабный сбой из-за проблем с сервером в Петербурге произошел в соцсети "Вконтакте".


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