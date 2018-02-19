Елизавета Боярская и Максим Матвеев приняли участие во флешмобе, посвященном Довлатову
В Instagram запустили флешмоб, посвященный выходу в прокат картины «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Пользователи выкладывают острые, яркие и искрометные цитаты писателя в сеть, сопровождая их тегом #выходныесДовлатовым.
К флешмобу уже подключились актеры Елизавета Боярская, Максим Матвеев, телеведущая Тутта Ларсен и многие и другие. Напомним, «Довлатов» будет идти в кино всего четыре дня - с 1 по 4 марта. Картина претендует на главный приз Берлинского фестиваля — как оценят критики российский фильм, можно будет узнать 25 февраля.
“Главное в книге и женщине- не форма, а содержание.Но даже теперь, после бесчисленных жизненных разочарований, эта установка кажется мне скучноватой. И мне по-прежнему нравятся только красивые женщины.” С.Довлатов В поддержку нового фильма Алексея Германа-мл. «ДОВЛАТОВ». Картина участвует в основном конкурсе Берлинале, а часть сборов, полученных от проката фильма в России, продюсеры передадут в фонд премии для писателей-дебютантов "Лицей", которая является проектом самой престижной и большой в России премии "Большая книга". Фильм выйдет в российский прокат 1-го марта. Передаю эстафету @lizavetabo , ждем от нее любимую цитату писателя!😜✌🏼📚📖 #выходныесДовлатовым #максимматвеев #елизаветабоярская
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