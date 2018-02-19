Елизавета Боярская и Максим Матвеев приняли участие во флешмобе, посвященном Довлатову

В Instagram запустили флешмоб, посвященный выходу в прокат картины «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Пользователи выкладывают острые, яркие и искрометные цитаты писателя в сеть, сопровождая их тегом #выходныесДовлатовым.

К флешмобу уже подключились актеры Елизавета Боярская, Максим Матвеев, телеведущая Тутта Ларсен и многие и другие. Напомним, «Довлатов» будет идти в кино всего четыре дня - с 1 по 4 марта. Картина претендует на главный приз Берлинского фестиваля — как оценят критики российский фильм, можно будет узнать 25 февраля.