Леонид Парфенов пьет вино и рассказывает новости в новом Yotube-шоу «Парфенон»

Ведущий Леонид Парфенов запустил собственное еженедельное ютьюб-шоу, которое он назвал «Парфенон».

В каждом выпуске он будет пить вино из собственной коллекции и рассказывать новости прошедшей недели. В самом первом выпуске журналист, сидя у себя в кабинете, рассуждает о политических перипетиях, происходящих в Дагестане, вспоминает о поэте и исполнителе Александре Башлачеве, а также рассказывает о нескольких заведениях и музеях Берлина.

Ранее журналист рассказал нам о заключительном фильме своей трилогии «Русские евреи» — он охватывает отрезок от 1948 года до наших дней и его уже можно посмотреть в кинотеатрах.