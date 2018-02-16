UPD: У Сайта «ВКонтакте» произошел сбой

Сайт «ВКонтакте» упал. Пользователи не могут воспользоваться ни десктопной, ни мобильной версией соцсети.

«К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже», — такая надпись появляется при попытке захода.

В твиттере пользователи уже начали активно использовать хэштег #вкживи.

UPD: Сбой в социальной сети объясняется перебоем в работе дата-центре Xelent, который расположен на севере Петербурга. По информации dp.ru, «ВКонтакте» погас из-за перебоя в подаче электропитания на площадке Xelent (бывший Stack Data Center, позиционируется как самый крупный центр обработки данных на Северо-Западе, головная компания — в Москве).