Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube
Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе хостинга. Вместо роликов они видят лишь черный экран. Неполадки заметили как при использовании сервиса через браузер, так и через мобильную версию. Примечательно, что при включении VPN или в приложении YouTube видео воспроизводится без проблем.
#YouTube дал дуба или рухнул с дуба или ё#нулся в край! Почему ничего не работает бл#ть?— X4NDVP (@93khz) 14 февраля 2018 г.
Видео не работает второй день! Черный экран! #YouTube— Julia S (@NightDolphin777) 14 февраля 2018 г.
С Ютубом какая-то хрень. Наверное, уже начали тестить отключения. С VPN проблем нет.#youtube черный экран вместо видео— Alexander Zubritsky (@zbralexander) 15 февраля 2018 г.
У меня #YouTube открывает меньше половины каналов, а канал @navalnylive открывает 😂😂😂 Четкий #Роскомнадзор— Не болтайте ерундой (@nberundoy) 15 февраля 2018 г.
Ранее Роскомнадзор пригрозил YouTube и Instagram блокировкой из-за расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и олигархе Олеге Дерипаске.
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