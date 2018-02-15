Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе хостинга. Вместо роликов они видят лишь черный экран. Неполадки заметили как при использовании сервиса через браузер, так и через мобильную версию. Примечательно, что при включении VPN или в приложении YouTube видео воспроизводится без проблем.