Telegram удаляли из App Store из-за детского порно

Apple временно удаляла Telegram из магазина приложений App Store из-за обнаруженной в мессенджере детской порнографии.

«У нас нулевая толерантность к деятельности, которая ставит под угрозу детей. Детская порнография возглавляет список того, что недопустимо. Это незаконно и аморально», — ответил руководитель App Store Фил Шиллер одному из пользователей Telegram. Его письмо обнародовало издание 9to5mac.

Мессенджер Telegram и его адаптированная версия Telegram X в ночь на 1 февраля исчезли из магазина приложений AppStore, сообщают пользователи соцсетей. Позже приложение вернулив магазин Apple.