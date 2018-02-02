Юрий Дудь, Николай Соболев и другие в топе самых богатых видеоблогеров России

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) опубликовало примерные доходы интернет-знаменитостей. Так, самым богатым блогером по итогам 2017 года стал Wylsacom (Валентин Петухов), на втором месте — Амиран Сардаров, на третьем — Николай Соболев.

Главный интервьюер страны Юрий Дудь оказался на четвертом месте, заработав во втором полугодии 2017 года только на рекламе в Youtube свыше 17 600 000 рублей. Журналист стал лицом «Альфа-банка» в 2018 году, однако стоимость этого контракта не разглашается.

Топ 10 видеоблогеров России (доходы за второе полугодие в рублей)

1. Wylcasom (Валентин Петухов) - 27920000

2. Амиран Сардаров - 27300000

3. Николай Соболев - 26000000

4. Юрий Дудь - 17600000

5. Саша Спилберг - 17450000

6. Oblomoff - 14500000

7. Мари Сенн - 11550000

8. Стас Давыдов - 9300000

9. Kate Clapp - 9190000

10. Maryana Ro (Марьяна Рожкова) - 8500000