Юрий Дудь, Николай Соболев и другие в топе самых богатых видеоблогеров России
Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) опубликовало примерные доходы интернет-знаменитостей. Так, самым богатым блогером по итогам 2017 года стал Wylsacom (Валентин Петухов), на втором месте — Амиран Сардаров, на третьем — Николай Соболев.
Главный интервьюер страны Юрий Дудь оказался на четвертом месте, заработав во втором полугодии 2017 года только на рекламе в Youtube свыше 17 600 000 рублей. Журналист стал лицом «Альфа-банка» в 2018 году, однако стоимость этого контракта не разглашается.
Топ 10 видеоблогеров России (доходы за второе полугодие в рублей)
1. Wylcasom (Валентин Петухов) - 27920000
2. Амиран Сардаров - 27300000
3. Николай Соболев - 26000000
4. Юрий Дудь - 17600000
5. Саша Спилберг - 17450000
6. Oblomoff - 14500000
7. Мари Сенн - 11550000
8. Стас Давыдов - 9300000
9. Kate Clapp - 9190000
10. Maryana Ro (Марьяна Рожкова) - 8500000
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