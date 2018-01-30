Невзоров рассказал в интервью Дудю о рэпере Фараоне и ориентации Милонова

Знаменитый петербуржец рассказал главному интервьюеру страны об отношениях с рэпером Фараоном и ориентации депутата Государственной Думы Виталия Милонова. Невзоров и Фараон вместе снялись в одном из последних видео группировки «Ленинград» — «Ч.П.Х.». В декабре Александр Глебович выступил на церемонии «Рейтинг влиятельности Санкт-Петербурга» и со сцены высказался о том, что хочет вручить спикеру ЗакС Вячеславу Макарову «шар с цианистым калием».