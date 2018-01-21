Российский космонавт пролетел по МКС на пылесосе

Российский космонавт Антон Шкиперов опубликовал в своем твиттере видео с «полетом» на пылесосе по МКС.

«Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса» – подписал он.

На Международную космическую станцию Шкаплеров отправился уже в третий раз. Сейчас он командир космического корабля «Союз МС-2017». По итогам прошлых экспедиций, он провел в космосе ровно 365 дней


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