Российский космонавт пролетел по МКС на пылесосе

Российский космонавт Антон Шкиперов опубликовал в своем твиттере видео с «полетом» на пылесосе по МКС.

«Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса» – подписал он.