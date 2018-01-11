Обнаружен способ читать чужую переписку в WhatsApp

Специалисты по криптографии из Рурского университета (Германия) нашли уязвимость в мессенджере WhatsApp. С помощью неё можно получить доступ в приватные чаты без ведома администратора.

Как пишет 11 января издание The Verge, любой пользователь, который имеет доступ к серверам приложения (сотрудники компании, правительство и хакеры), может внедриться в чат, не дожидаясь одобрения администраторов. Одновременно он получит возможность читать все новые сообщения переписки.

Глава службы безопасности Facebook (владеет WhatsApp) Алекс Стамос в ответ заявил, что участники приватного чата в любом случае получат сообщение о новом участнике и после этого смогут решить — продолжать ли им общение. При этом старые сообщения чата будут недоступны внедрившемуся в него новичку — они не хранятся на серверах мессенджера, а загружаются напрямую в устройства пользователей.

По материалам «Фонтанки»