«ВКонтакте» запустила благотворительный новогодний подарок

Соцсеть «ВКонтакте» представила благотворительный новогодний подарок — анимированного щенка Спотти, деньги от покупки которого направят в несколько благотворительных организаций. Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе компании. Стоимость подарка — 21 рубль. 

Все полученные средства будут распределены поровну между фондом помощи воспитанникам детских домов «Дети наши», старейшей в России организацией, помогающей бездомным, «Ночлежка» и фондом помощи детям с синдромом Дауна «Даунсайд Ап».

Акция продлится до 15 января 2018 года. 


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