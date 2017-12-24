Сергей Шнуров сочинил матерную песню про Новый год

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил и спел песню про Новый год. Видеозапись он опубликовал в своем Instagram.

Поклонники «Ленинграда» предположили, что этот отрывок – часть нового хита группы и уже окрестили четыре новых строчки Шнурова «хитом 2018 года». Других комментаторов же, наоборот, возмутило обилие матерных слов в таком коротком отрывке.

У ролика уже больше 620 тысяч просмотров.

Напомним, ранее Сергей Шнуров завел собственный канал в Telegram.


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