Появился Telegram X с темным дизайном и новыми возможностями
23 декабря команда разработчиков Telegram выпустила обновленную версию мессенджера в магазины App Store. Telegram X доступен для работы только на яблочных устройствам. Главное новшество – темный дизайн, который полностью изменил вид приложения. Новое цветовое решение актуально для пользователей iPhone X, поскольку черный и серые фоны визуально «стирают» границы экрана смартфона.
Разработчики утверждают, что Telegram X полностью написан на языке программирования Swift. Для обычного пользователя это нововведение означает, что новый мессенджер будет работать быстрее, но при этом сохранит заряд батареи.
Кроме возможности выбора «темы» в приложении, в Telegram X можно менять размер текста, а также настраивать работу с узкими изображениями и файлами похожего формата.
Обычный Telegram также доступен в App Store. Будут ли обновляться предложения одновременно – пока неизвестно.
Напомним, недавно «Собака.ru» составляла список telegram-каналов, на которые можно подписаться, если вы интересуетесь кино. Добавим, что у нас также есть свои стикеры для мессенджера.
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