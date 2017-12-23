Появился Telegram X с темным дизайном и новыми возможностями

Разработчики утверждают, что Telegram X полностью написан на языке программирования Swift. Для обычного пользователя это нововведение означает, что новый мессенджер будет работать быстрее, но при этом сохранит заряд батареи.

Кроме возможности выбора «темы» в приложении, в Telegram X можно менять размер текста, а также настраивать работу с узкими изображениями и файлами похожего формата.

Обычный Telegram также доступен в App Store. Будут ли обновляться предложения одновременно – пока неизвестно.

Напомним, недавно «Собака.ru» составляла список telegram-каналов, на которые можно подписаться, если вы интересуетесь кино. Добавим, что у нас также есть свои стикеры для мессенджера.