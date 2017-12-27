Фотограф Валентин Блох: «Дневной свет намного лучше фотошопа»
Какое фото выложить в приложение для знакомств, чтобы его не «свайпнули дальше»? Как настроить свет и в каком ракурсе хорошо смотрится любая фигура? Обо всем этом нам рассказал мастодонт портретов и фэшн-снимков, победитель конкурса Best of Russia-2016 фотограф Валентин Блох.
-
Фото: Ника Блох
Знакомство в дейтинг-приложениях, например, в Badoo начинается с фотографии. И она, как правило, маленького размера. Мы кликнем на снимок, только если он нас заинтересовал. В таком случае главное — минимально мусорный фон. Чем он нейтральнее, тем лучше. Я бы порекомендовал работать по принципу «темное на светлом, светлое на темном». Хотя все зависит от того, какое впечатление вы хотите произвести. Желаете казаться немного таинственной? Тогда ваш вариант «темное на темном». Если вы воздушная и нежная, то, пожалуйста, — «светлое на светлом».
Естественно, всех волнует, что надеть. Я бы сравнил два жанра: портретная фотография и фотография фэшн. Чем они отличаются? Первая относится к человеку, а вторая — к одежде, неважно на кого надетой. В портрете совершенно плевать, что за бренд, что за фасон — вещи должны подыгрывать красоте, не больше. Поэтому не стоит использовать вызывающие топы и брюки, если, конечно, это не часть вашего образа. Чаще всего мы вкладываем в сеть портретные фотографии, и требования к макияжу и прическе для них тоже должны быть особенными — это естественная легкая укладка и минимальный нюд, чистый мейк-ап с легким акцентом на глаза или губы. Фото не должно выглядеть так, будто вы собрались на парад. Вы же так в жизни не ходите!
Сильнее всего цепляют черно-белые фото. Плюс, на них невозможно сделать ошибку в цветовых сочетаниях. Когда уходит цвет, на первый план выходят эмоции, атмосфера, черты лица и глаза. Глаза — это центр внимания, в них нужно утонуть. И на монохромной фотографии никакое яркое пятно платья не будет с ними спорить, отвлекать на себя.
Если говорить о селфи, снятых по шею, грудь или по пояс, их должно быть не слишком много. Куда лучше выкладывать на Badoo фотографии в полный рост — например, из путешествий, где вид у человека отдохнувший и счастливый.
Многие фотошопят свои снимки. Но если выбрать правильный свет, который подчеркнет естественную красоту лица, то необходимости ретушировать фото не будет. Лучше снимать при мягком, дневном свете, держа камеру прямо и стоя у окна. Такой свет работает лучше фотошопа. Неестественный боковой свет добавляет на лицо ненужные тени, подчеркивает неровности кожи и носогубные складки. Как и лучи от солнца. Это самый жесткий свет в мире, который подходит только субтильным людям — худеньким, с правильными чертами лица, выраженной симметрией.
Если вы подошли к делу знакомства на Badoo со всей серьезностью и ответственностью, можно прибегнуть к услугам фотографа. У каждого из нас довольно туманное представление о себе: мы не кажемся себе такими, какими нас видят окружающие люди. И часто именно фотограф может откровенно рассказать нам о нашей внешности, достоинствах, недостатках, о том, что у нас хорошо, а что — очень хорошо.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.