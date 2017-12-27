Фотограф Валентин Блох: «Дневной свет намного лучше фотошопа»

Сильнее всего цепляют черно-белые фото. Плюс, на них невозможно сделать ошибку в цветовых сочетаниях. Когда уходит цвет, на первый план выходят эмоции, атмосфера, черты лица и глаза. Глаза — это центр внимания, в них нужно утонуть. И на монохромной фотографии никакое яркое пятно платья не будет с ними спорить, отвлекать на себя.

Если говорить о селфи, снятых по шею, грудь или по пояс, их должно быть не слишком много. Куда лучше выкладывать на Badoo фотографии в полный рост — например, из путешествий, где вид у человека отдохнувший и счастливый.