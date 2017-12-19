Дуров объяснил сбои в Telegram «безумным ростом посещаемости»

Создатель Telegram Павел Дуров рассказал, что проблемы с мессенджером вечером 18 декабря возникли из-за «безумного роста [посещаемости] в последнее время».

«Мы кое-что подкрутили, так что завтра все должно быть в порядке», — написал он в твиттере.

В 2017 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России. С мая по декабрь скачивания версии для Android выросли на 168%, а доля активных пользователей этой версии приложения почти удвоилась. Telegram обогнал по популярности Skype на Android-устройствах.

Эксперты связывают рост популярности мессенджера с угрозой его блокировки в России, когда в мае Роскомнадзор потребовал от Telegram встать на учет в качестве распространителя информации.

Напомним, ранее Павел Дуров ранее сообщил в интервью Bloomberg о том, что переехал в Дубай и не собирается продавать Telegram «даже за 20 млрд долларов».

По материалам «Фонтанки»


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