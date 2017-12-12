Дуров переехал в Дубай и отказался продать Telegram «даже за 20 млрд долларов»

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров поселился в Дубае и пообещал запустить «что-то большое» в 2018 году. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

«Мне он нравится», — сказал Павел Дуров агентству про Дубай, находясь неподалеку от своего нового офиса, расположенного на 23-м этаже небоскреба Dubai Media City. «Он (город. — Ред.) развивается со скоростью стартапа», — добавил бизнесмен.

Дуров объяснил свой выбор тем, что в городе действует свободная экономическая зона. «Это дело принципа. Многие на Западе не понимают, как сильно налоги ограничивают их возможности. Вы можете отдать на налоги почти половину дохода, что значит, что вы работаете на государство 180 дней в году. Думаю, я смогу найти лучшие способы использовать деньги, которые я зарабатываю, на благо общества», — добавил он, отметив, что собирается анонсировать «что-то большое» в новом году.

Агентство отмечает, что состояние самого Дурова оценивается в $300 млн от продажи его доли в социальной сети «ВКонтакте» и 2 тыс. биткоинов. Основатель «ВКонтакте» заплатил за один биткоин $750 около 4 лет назад. Теперь купленные им биткоины поднялись в цене с $1,5 млн до более чем $35 млн. Дуров также инвестировал в государство на Карибских островах под названием Сент-Китс и Невис и в 2013 году стал его гражданином.

Павел Дуров также заявил изданию, что Telegram не продается. Хотя, по словам основателя мессенджера, купить его хотели известные бизнесмены Кремниевой долины. «Даже за 20 млрд долларов он не продается. Это пожизненная гарантия», — сказал Дуров. Он также обсудил с агентством хакерские атаки на серверы Демократической партии США. По словам Дурова, он не знает, причастна ли к ним Россия, но сам мог сделать подобное уже в 12 лет. Павел Дуров покинул Россию в апреле 2014 года, оставив пост гендиректора социальной сети «ВКонтакте» и продав принадлежавшие ему 12% ее акций. Это произошло после конфликта с акционером соцсети фондом UCP. Фонд обвинил Дурова в том, что он занимается собственным проектом Telegram, оставаясь гендиректором соцсети.

По материалам «ДП»