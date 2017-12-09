В «Вечернем Урганте» сняли пародию на рекламу «Азино три топора»

Иван Ургант вместе с рэпером Витей АК-47 рассказали о способах кормления птиц. Роль главного героя видео - белой птицы - досталась другому участнику «ВУ» Александру Гудкова. «Похавать на ротан» пернатым помогут, по мнению Вити АК-47, кормушки из обрезанных пластиковых бутылок и пакетов молока. А Ургант рассказал, что любит «кормушки на века» и расстроился, что больше не может купить в аптеке пипетку. В целом же, видео повторяет происходящее в оригинальном ролике с участием рэпера.

Рекламу «Азино три топора» Витя АК-47 записал для одноимённого онлайн-казино. Ролик приобрёл популярность в интернете. Обычно он появляется перед и во время просмотра фильмов и сериалов.