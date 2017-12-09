В «Вечернем Урганте» сняли пародию на рекламу «Азино три топора»
Пародию на рекламный ролик «Азино три топора» показали в пятничном эфире «Вечернего Урганта». Вместо походов в казино – рэпер и телеведущий советуют заботиться о птицах.
Иван Ургант вместе с рэпером Витей АК-47 рассказали о способах кормления птиц. Роль главного героя видео - белой птицы - досталась другому участнику «ВУ» Александру Гудкова. «Похавать на ротан» пернатым помогут, по мнению Вити АК-47, кормушки из обрезанных пластиковых бутылок и пакетов молока. А Ургант рассказал, что любит «кормушки на века» и расстроился, что больше не может купить в аптеке пипетку. В целом же, видео повторяет происходящее в оригинальном ролике с участием рэпера.
Рекламу «Азино три топора» Витя АК-47 записал для одноимённого онлайн-казино. Ролик приобрёл популярность в интернете. Обычно он появляется перед и во время просмотра фильмов и сериалов.
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