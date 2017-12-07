Юрий Дудь выпустил интервью с Юрием Шевчуком

На Youtube вышло интервью музыканта Юрия Шевчука Юрию Дудю. 

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Музыкант рассказал о создании песни «Осень», съемках документальных фильмов в Чечне и своем отношении к оппозиции и предстоящим президентским выборам.

Напомним, шоу «вДудь» начало третий сезон с интервью дизайнера Артемия Лебедева. Предыдущий сезон завершился интервью с кандидатом в президенты и телеведущей Ксенией Собчак. 


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