Юрий Дудь выпустил интервью с Юрием Шевчуком
На Youtube вышло интервью музыканта Юрия Шевчука Юрию Дудю.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Музыкант рассказал о создании песни «Осень», съемках документальных фильмов в Чечне и своем отношении к оппозиции и предстоящим президентским выборам.
Напомним, шоу «вДудь» начало третий сезон с интервью дизайнера Артемия Лебедева. Предыдущий сезон завершился интервью с кандидатом в президенты и телеведущей Ксенией Собчак.
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