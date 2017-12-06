Рейтинг: самые популярные видео 2017 года на Youtube

YouTube опубликовал список самых популярных видеороликов 2017 года. Общее количество просмотров 10 видео составляет 633 миллионов раз.

На первой строчке рейтинга - выступление участника тайского шоу The Mask Singer (182 млн просмотров), второе место занял ролик, в котором танцоры из Лос-Анджелеса поставили номер под песню Shape of You Эда Ширана (119 млн просмотров), а "бронза" досталась ролику с трюками с шариком для пин-понга (93 млн просмотров).

Места с 4 по 10 выглядят так:

4. Девочка-чревовещатель Дарси Линн Фармер

5. Carpool Karaoke с Эдом Шираном

6. Выступление Леди Гага на Super Bowl

7. Инаугурация Дональда Трампа

8. Видео музыканта Билла Уерца про историю мира

9. Короткометражный мультфильм «В ритме сердца»

10. Интервью профессора Роберта Келли для BBC, которое прервали дети

В России самое большое количество просмотров собрали клип украинской группы «Грибы» «Тает лед», видео группы «Время и Стекло», Эльдара Джарахова, «Ленинграда», Светланы Лободы, рэпера Фараона, а также дуэт блогера Юрия Хованского и певца Дмитрия Маликова.

Самым популярным клипом в мире стал музыкальный ролик на песню Despacito певца Луиса Фонси и Дэдди Янки. Напомним, сервис «Яндекс.Музыка» также подвел итоги года и назвал самые популярные треки и альбомы 2017 года в России и Петербурге.