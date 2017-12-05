Facebook Messenger недоступен по всему миру

Пользователи Facebook Messenger в разных странах по всему миру пожаловались на сбои в приложении, следует из данных сайта DownDetector, занимающегося мониторингом работы различных сайтов и приложений. О проблемах с доступом сообщили пользователи из России, Украины, Малайзии, Великобритании, Сербии, Швеции, Италии, Германии и других стран.

По данным портала, перебои в работе мессенджера соцсети начались около 14:00 по московскому времени. Часть пользователей не получают уведомления о входящих сообщениях и звонках, некоторые сообщают о невозможности войти в сервис и потере соединения с сервером. Последний масштабный сбой в Facebook произошел 11 октября, тогда пользователи не могли войти в аккаунт и посмотреть обновления.

По материалам "ДП"