Ургант спел о выборах, Ким Чен Ыне и олимпийской сборной в образе Эльзы из «Холодного сердца»

Ведущий «Вечернего Урганта» Иван Ургант исполнил песню в образе Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». В тексте композиции он упомянул пробки из-за наступления холодов, серию скандалов, связанных с домогательствами в Голливуде, выборы Ким Чен Ына и обвинения в употреблении допинга в адрес олимпийской сборной России.

Свое выступление Ургант завершил темой предстоящих президентских выборов. Ведущий пошутил, что победителя выборов угадать нельзя: «Опять сюрприз».


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