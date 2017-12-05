Ургант спел о выборах, Ким Чен Ыне и олимпийской сборной в образе Эльзы из «Холодного сердца»

Ведущий «Вечернего Урганта» Иван Ургант исполнил песню в образе Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». В тексте композиции он упомянул пробки из-за наступления холодов, серию скандалов, связанных с домогательствами в Голливуде, выборы Ким Чен Ына и обвинения в употреблении допинга в адрес олимпийской сборной России.

Свое выступление Ургант завершил темой предстоящих президентских выборов. Ведущий пошутил, что победителя выборов угадать нельзя: «Опять сюрприз».