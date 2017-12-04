Фоторепортаж: самое яркое (и последнее) суперлуние 2017 года

Пользователи сети по всему миру делятся снимками суперлуния — явления, во время которого Луна кажется больше обычного. Спутник Земли подошел к планете на минимальное расстояние за год — 357,5 километра и выглядел на 30% ярче обычного. В ночь с 3 на 4 декабря прошло суперлуние 2017 года — следующее подобное явление будет наблюдаться 2 января, а 31 января 2018 оно совпадет с полным лунным затмением.