Петербург вошел в список 10 самых популярных городов в Instagram

Представители Instagram назвали самые популярные города 2017 года. Соцсеть составила рейтинг городов по количеству снимков, выложенных в инстаграм и отмеченных геотегом.

В десятку лидеров попал Петербург - город оказался на седьмом месте по количеству отметок. На втором месте рейтинга расположилась Москва. Лидером списка стал Нью-Йорк, "бронзу" взял Лондон.

В десятку самых популярных городов также вошли бразильский Сан-Паулу, Париж, Лос-Анджелес, Джакарта, Стамбул и Барселона. Среди российских городов одними из самых популярных также стали Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону

Помимо этого Instagram назвал дни, когда пользователи из России опубликовали наибольшее число постов. Ими оказались 1 сентября, 5 мая и 2 сентября