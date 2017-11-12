Художник из Петербурга нарисовал сообщения от МЧС
Петербургский художник Илья Тихомиров опубликовал на своей странице «вКонтакте» цикл рисунков «СМС от МЧС (если в рифму, а не без)», где зарифмовал сообщения от министерства и рассказал о плохой погоде в городе.
Кстати, Илья часто рисует картинки, связанные с Петербургом. Так, в прошлом году он выпустил поэму о городском метро в картинках, а этим летом вместе с художницей Анной Богатиковой опубликовал его пешеходную карту.
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