Художник из Петербурга нарисовал сообщения от МЧС

Петербургский художник Илья Тихомиров опубликовал на своей странице «вКонтакте» цикл рисунков «СМС от МЧС (если в рифму, а не без)», где зарифмовал сообщения от министерства и рассказал о плохой погоде в городе. 

Кстати, Илья часто рисует картинки, связанные с Петербургом. Так, в прошлом году он выпустил поэму о городском метро в картинках, а этим летом вместе с художницей Анной Богатиковой опубликовал его пешеходную карту.


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