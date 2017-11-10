Американские соцсети в России могут приравнять к иностранным агентам
В ответ на требование Минюста США к телеканалу RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в аналогичный список в России могут быть включены не только американские СМИ, но и соцсети.
Об этом столичным журналистам 10 ноября рассказал Сергей Неверов, глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе. По его словам, возможное включение таких сервисов как Twitter, Facebook, Instagram и других соцсетей американского происхождения в закон об иностранных агентах депутаты обсуждал на совещании по проработке зеркальных мер в ответ на действия США. Для законодательной реализации подобных ограничений в Госдуме будет создана специальная комиссия.
Напомним, накануне министерство юстиции США потребовало от телеканала Russia Today America зарегистрироваться как иноагент до понедельника, 13 ноября.
По материалам «Фонтанки»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.