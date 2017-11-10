Американские соцсети в России могут приравнять к иностранным агентам

В ответ на требование Минюста США к телеканалу RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в аналогичный список в России могут быть включены не только американские СМИ, но и соцсети.

Об этом столичным журналистам 10 ноября рассказал Сергей Неверов, глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе. По его словам, возможное включение таких сервисов как Twitter, Facebook, Instagram и других соцсетей американского происхождения в закон об иностранных агентах депутаты обсуждал на совещании по проработке зеркальных мер в ответ на действия США. Для законодательной реализации подобных ограничений в Госдуме будет создана специальная комиссия.

Напомним, накануне министерство юстиции США потребовало от телеканала Russia Today America зарегистрироваться как иноагент до понедельника, 13 ноября.

По материалам «Фонтанки»