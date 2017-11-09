Что посмотреть в Telegram: 12 полезных каналов о кино
Если вы никогда не знаете, что посмотреть вечером или на что пойти в кино, каналы Telegram помогут сделать правильный выбор. Мы нашли 12 на любой вкус: для любителей арт-хауса, кратких форм и инсайдов индустрии.
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Фильм "Ледокол"
Ким-ки-баба-дук
Как подписаться: https://t.me/kimkibabaduk
Кто ведет: Шеф-редактор «Кинопоиска» Татьяна Шорохова
Зачем подписываться: Чуть больше года автор без снобизма (иногда с нецензурной лексикой) делится оценками того, что происходит в киноиндустрии: четко, по делу и иронично – от обсуждения амбиций продюсеров до трудностей перевода у прокатчиков.
Пример поста: «Ледокол» оказался не только нормальным фильмом, но и очень даже неплохим. Там есть проблема с линией жены героя Федорова и с рожающей Анной Михалковой, но все, что происходит на застрявшем во льдах ледоколе, очень хорошо. Прекрасный дуэт Паль-Яценко, отличный Пускепалис. Живые люди на экране в кои-то веки. Хомерики – молодец. Все еще про собачку пишут, а я отмечу Кубик Рубика – вот еще один герой времени, причем важный для сюжета.
Таким образом, «Ледокол» дополняет компанию моих любимых русских фильмов этого года: «Тряпичный союз», «Хороший мальчик», «Коллектор». Четыре хороших русских фильма за год – мы определенно встаем с колен.
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"Бегущий по лезвию 2049"
Карнавал
Как подписаться: https://t.me/carnavalesque
Кто ведет: Культурный редактор Buro 24/7 Филипп Вуячич
Зачем подписываться: За своим каналом Филипп Вуячич предлагает следить заодно – раз вы все равно читаете больше десятка новостных и не очень. В центре его внимания не только кино, но и другие культурные новости – от неудачных иммерсивных спектаклей и русского рэпа до ретуширования Клаудии Кардинале на постере Канн.
Пример поста: Хочу сказать про слона в комнате — cлово «бегущий» в названиях обоих «Бегущих по лезвию» это, конечно, издевательство. Вот сколько угодно первый фильм культовый, значимый и великий, но какой же он, черт возьми, медленный. Такое кино вообще не смотрят, а высиживают или выносят.
Просмотр «Блейд Раннера» — это созерцание конвейерной ленты, по которой два часа ползут детальки (во второй части — три часа). Когда с ленты падает последняя, начинается реальный ЭКШЕН. Люди бросаются собирать из этих деталек всякие башенки и звездолётики, а потом ломают копья, у кого круче вышло. Серьезно, это кино, где удовольствие получаешь не во время просмотра, а после него. Километры обсуждений на форумах, киноведческие статьи, ссылки на ницшеанство-картезианство и, напоследок, срач про символизм ЕДИНОРОГА.
Про «2049» надо знать только одно — это расширенный набор деталек, который ползет по ленте с той же скоростью, но деталек попроще. Не 6+, а 3+ — ну, знаете, такие цветастые параллелепипеды с круглыми выступами. Это я не к тому, что кино тупее оригинала, оно просто менее вариативное. Не тот случай, когда можно докинуть пару секунд хрона и это ВСЕ ИЗМЕНИТ.
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"Диггеры"
Постыдные удовольствия
Как подписаться: https://t.me/guilty_pleasure
Кто ведет: Кинокритик, преподаватель ВШЭ Александр Павлов
Зачем подписываться: Автор книг «Постыдное удовольствие» и «Расскажите вашим детям» просто и доступно пишет как о малоизвестных широкой публике картинах, так и хитовых блокбастерах и сериалах. По-настоящему любить и уважать свою аудиторию – это настоящее искусство.
Пример поста: «Диггеры» (русский хоррор)
День вчера был как обычно очень плохим, и я решил, что плохим кино его не испортишь. В такие дни можно даже русский хоррор посмотреть. Фильм – это, конечно, явление в нашем кинематографе. Актеры не умеют играть, режиссер не умеет режиссировать, а сценаристы – сценарировать. И вообще в этом фильме никто ничего не умеет.
Но главное – по сюжету там должно появиться чудовище. И его долго не показывают. И ты с ужасом думаешь: «Вот сейчас покажут чудовище, и все, фильм совсем скатится». А потом чудовище показывают, и фильм реально скатывается. Но изюминка «Диггеров» в том, что и после этого есть, куда падать. Благо, ребята приготовили несколько лихих (идиотских) поворотов сюжета.
И к концу где-то одна героиня такая говорит про что-то: «Тупо вышло…». А ты думаешь: «Как ты права, подруга! Реально тупо вышло». Но это еще как бы создатели себе льстят. К несчастью, кино не такое плохое, что быть шедевром. То есть просто самый обыкновенный рядовой позор.
Хотите посмотреть что-то реально плохое и шедевральное, посмотрите «Заат».
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Красная дорожка Канн
Нувельваг
Как подписаться: https://t.me/apichatpong
Кто ведет: Кинокритик Time Out Москва Егор Беликов
Зачем подписываться: Ценитель авторского кино делится инсайдами значимых кинофестивалей, ссылками на рецензии коллег и своими мыслями о картинах.
Пример поста: Утонул немного в фестивале: сплю пять часов в день, посмотрел вчера четыре фильма (знаю, не рекорд, но для меня и моих пяти часов в день неплохо). Пока что видел всю конкурсную программу и два фильма из «Основного взгляда», чуть позже про них всех расскажу. А пока, раз уж у вас выходной (у нас-то, блин, вообще нет), напишу про всякие важные вещи, которые люди не знают о Канне.
Первое — миф по поводу красной ковровой дорожки. Я бываю на ней каждое утро, когда не просыпаю: здесь в полдевятого утра показывают для прессы конкурсный фильм. Другой вопрос, что в этот момент нет никаких визжащих зевак вокруг, никаких фотографов и прочего, но какая разница?
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Тодд Хейнс
Муха на стене
Как подписаться: https://t.me/feltlikeakiss
Кто ведет: Основатели Beat Film Festival Алена Бочарова и Кирилл Сорокин
Зачем подписываться: В основном, авторы блога профессионально пишут о редком и не очень документальном кино, но можно найти и посты-впечатления от игровых картин, сериалов и важные новости.
Пример поста: Тодд Хейнс, режиссер «Кэрол» и «Меня здесь нет» про Боба Дилана, снимет документальный фильм о The Velvet Underground. Среди архивов, на которые полагается Хейнс — фильмы Уорхолла и его «Фабрики», среди продюсеров — ветеран американского независимого кино Кристин Вашон.
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"Шапито-шоу"
Everybody's Doing It Now
Как подписаться: https://t.me/nevergoodenough
Кто ведет: Кинокритик Анна Сотникова и музыкальный критик Артем Макарский
Зачем подписываться: Анна Сотникова успешно вела один из первых телеграм-каналов о кино Panda at the movies. Чтобы посты выходили чаще, она объединила усилия с Артемом Макарским. Вместе ребята рассказывают о самых разных фильмах: от «Жизнь Адель» до «Хороший, плохой, долбанутый»
Пример поста: «Шапито-шоу»
Шесть лет назад, когда этот фильм вышел и когда я смотрел его сдвоенным сеансом в Доме Кино, казалось, что это великолепный русский фильм, самый хороший за долгое время, хоть и очень долгий — к тому моменту я из новых русских смог принять только «Елену» Звягинцева, на которую попал случайно, да и вообще местное кино практически не смотрел. Сейчас к описанию «Шоу» явно подойдет слово «очаровательный», но стал ли фильм народным по-настоящему (а не просто культовым)? Снимут ли Лобан и Потапова еще один фильм? Так ли нужна была новелла про Цоя? С момента выхода изменилось все: Крым, Пахом, Андрей Лошак, Стас Барецкий — но это неважно, потому что «Шапито» это такой документ эпохи, момент, когда русская культура не то что могла пойти не туда, а могла бы себе еще одну дорожку протоптать. Фильм не без моментов — пародия на ток-шоу, Мамонов, играющий на гитаре отряду глухонемых, музыкальные вставки и кульминация с пожаром, но пересматривать его не особо сейчас хочется, это, как и «Клерки», фильм, который лучше в своем времени оставить.
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"История призрака"
Cinema Critique
Как подписаться: https://t.me/ccritique
Кто ведет: Авторы паблика во «ВКонтакте» со смешными отзывами на постерах
Зачем подписываться: В телеграм-версии паблика к постерам добавляются рассказы-отзывы, новости и дайджесты, а коллективность при создании блога гарантирует разнообразие киновкусов.
Пример поста: Случается, что мы делаем постеры из просветительских побуждений, чтобы рассказать об удивительных находках из мира инди-кино, таких вот, как недавняя «История призрака».
Фильм снял Дэвид Лоури (его вы можете знать по прошлогоднему «Питу и его дракону») за каких-то 100 тысяч долларов. Это меланхоличная, молчаливая притча о времени, памяти и потере, где есть, например, пятиминутная сцена с Руни Марой, которая просто ест пирог и плачет, а Кейси Аффлек всё время ходит накрытый простыней с двумя дырками под глаза.
Один из самых странных и в то же время пронзительных фильмов года. Советуем.
Кинокротик
Как подписаться: https://t.me/kinokrotik
Кто ведет: Christophe Steam
Зачем подписываться: У автора Christophe Steam три телеграм-канала. Один о «Разработка игр», второй – вполне успешный и полезный киношный «Смотреть и видеть» (t.me/watchandsee), третий появился совсем недавно. Он настоящее спасение для любителей краткости. Каждый пост выглядит как ответ на вопрос «Ну как тебе?»
Пример поста: «Хорошее время» говорит сам за себя. Сложно представить, как можно провести полтора часа лучше.
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"Быть Джоном Малковичем"
Naked movie
Как подписаться: https://t.me/naked_movie
Кто ведет: German Sergeevich
Зачем подписываться: Автор канала предупреждает подписчиков, что «делает посты, когда хочет», но происходит это довольно часто. Помимо рецензий, в блоге бывают редкие фото со съемок картин.
Пример поста: Хотел разбавить свой каталог вечного сюра чем-то ламповым и простым, но что-то пошло не так. Сегодня у нас режиссерский дебют Спайка Джонса — «Быть Джоном Малковичем».
Безработный кукольник Крейг, волочит свое жалкое существование перебиваясь нестабильными заработками. Все бы хорошо, только жена стерва опять грузит, мол работать иди. Поступив на службу в сомнительный офис на сомнительную должность, герой находит потайную дверь в своем кабинете, за которой скрывается темный коридор, ведущий прямиком в голову Джона Малковича (это актер такой). Давно известно, что думают только глупцы, вдохновение же подсказало Крейгу организовать экскурсии в голову артиста. Всего за двести баксов. Признайтесь, ведь каждый хотел хоть на чуть-чуть побыть Джоном Малковичем. Главное, чтобы сам актер об этом не узнал.
Один из самых оригинальных фильмов что я видел. Нет, серьезно, хорошее кино.
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"Матильда"
Cinemaholics
Как подписаться: https://t.me/cinemaholicsofficial
Кто ведет: Авторы паблика во «ВКонтакте» и одноименного сайта Cinemaholics
Зачем подписываться: В телеграм-версии сайта-самиздата рецензии, фото и видео с фестивалей и смешные стоп-кадры – все, за что мы так любим «клуб анонимных синемаголиков».
Пример поста: Кто боялся, что «Матильда» погубит Россию, может не бояться — фильм довольно безобидный, даже робкий и представляет собой нечто среднее между «Солнечным ударом» Михалкова и «Анной Карениной» Джо Райта с обидным перекосом в сторону первого. Понятно, что Учитель не в такой творческой агонии, как Никита Сергеевич и вообще, но сценарий какой-то небрежный и куча красивостей сомнительного толка (заметно, что они из этого будут делать типично российский сериал). Пунктиром в фильме была намечена потенциально классная мистически-конспирологическая линия (над ней все ржали, понятно, но по-моему самое интересное, что там есть), но она провалилась в никуда; любовная линия — ничего особенного, типовая история страсти под драматическую музыку, сделано деликатно настолько, насколько хватило сил (но поцелуи в парче и крики под дождем все равно на месте). Самая выразительная мужская роль — у Козловского (он изображает сдвинутого поклонника Матильды), возможно, Учитель подсмотрел у Найшуллера, что Даниле идет играть безумие, но его ветка куцая до обидного. От всего есть ощущение какой-то сжатой пружины, замах на рубль, результат гремит мелочью на проезд, но, как ни странно, скучно не было, больно тоже.
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"Бесконечная поэзия"
Большой фестиваль
Как подписаться: https://t.me/goodbyedragoninn
Кто ведет: Дизайнер Андрей Гончаров
Зачем подписываться: Автор пишет о фестивальном кино с такой нежностью, что его стараниями вы непременно полюбите арт-хаус, даже если пока им не прониклись.
Пример поста: Посмотрел на одном тут провинциальном курорте «Бесконечную поэзию» Алехандро Ходоровского — вторую после «Танца реальности» часть автобиографической серии, в которой взрослеющий Алехандрито (его по очереди играют сыновья Алехандро) читает тайком Гарсиа Лорку, восстает против родителей (матери, разговаривающей исключительно оперным голосом и склонного к домашнему насилию отца), осознает себя поэтом, заводит роман с проституткой, придумывает манифест, совокупляется с карлицей и каким-то своим окольным путем ловит за хвост судьбу. Удивительней всего, конечно, факт, что 87-летний режиссер с каждым фильмом молодеет сердцем и снимает с витальностью и напором, который чаще встречается в удачных дебютах. Этот же напор, в принципе, довольно быстро обескураживает — одно карнавальное шествие сменяется другим карнавальным шествием, бесконечно переед глазами проносится феллиниевского толка цирк и это как-то подводит к незапланированной мысли, что ничего и никогда в жизни автора на самом деле не меняется. Но он такой один, пусть снимет еще десяток автобиографий.
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"Рождество, опять"
КиноИван
Как подписаться: https://t.me/kinoivan
Кто ведет: Организатор киноклуба FFF Иван Пугин
Зачем подписываться: Автор пишет бодрые рецензии на фильмы и сериалы с упором на американский кинематограф.
Пример поста: Еще наконец-то добрался до прекрасного фильма Christmas, Again ("Рождество, опять"). Это написанная и снятая молодым американским режиссером Чарльзом Покелом история о парне по имени Ноэл (Кентакер Одли), который в бруклинском Гринпойнте торгует елками в ночную смену, живя при этом в маленьком трейлере там же, у елочного базара. Снято на пленку 16мм, почти все на крупных планах и 90% времени в кадре Ноэл. Под Рождество с этим разочарованным жизнью и недавним расставанием с девушкой парнем происходит волшебная история. Это идеальное американское инди - легкое, тонкое, уютное, местами смешное или грустное, а для дебюта вообще очень и очень мощное. У нас его внезапно с 1 января выпускают в ограниченный прокат, хотя фильм снят еще в 2014. Не смотрите приевшиеся рождественские-новогодние фильмы, смотрите его. Ну или какой-нить из Крепких орешков, лучше второй.
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