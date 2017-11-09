Карнавал

Как подписаться: https://t.me/carnavalesque

Кто ведет: Культурный редактор Buro 24/7 Филипп Вуячич

Зачем подписываться: За своим каналом Филипп Вуячич предлагает следить заодно – раз вы все равно читаете больше десятка новостных и не очень. В центре его внимания не только кино, но и другие культурные новости – от неудачных иммерсивных спектаклей и русского рэпа до ретуширования Клаудии Кардинале на постере Канн.

Пример поста: Хочу сказать про слона в комнате — cлово «бегущий» в названиях обоих «Бегущих по лезвию» это, конечно, издевательство. Вот сколько угодно первый фильм культовый, значимый и великий, но какой же он, черт возьми, медленный. Такое кино вообще не смотрят, а высиживают или выносят.

Просмотр «Блейд Раннера» — это созерцание конвейерной ленты, по которой два часа ползут детальки (во второй части — три часа). Когда с ленты падает последняя, начинается реальный ЭКШЕН. Люди бросаются собирать из этих деталек всякие башенки и звездолётики, а потом ломают копья, у кого круче вышло. Серьезно, это кино, где удовольствие получаешь не во время просмотра, а после него. Километры обсуждений на форумах, киноведческие статьи, ссылки на ницшеанство-картезианство и, напоследок, срач про символизм ЕДИНОРОГА.

Про «2049» надо знать только одно — это расширенный набор деталек, который ползет по ленте с той же скоростью, но деталек попроще. Не 6+, а 3+ — ну, знаете, такие цветастые параллелепипеды с круглыми выступами. Это я не к тому, что кино тупее оригинала, оно просто менее вариативное. Не тот случай, когда можно докинуть пару секунд хрона и это ВСЕ ИЗМЕНИТ.