В соцсети «ВКонтакте » появилось интерактивное цифровое полотно «Стена Цоя», которое может раскрасить любой пользователь. Стену создали в честь публикации во «ВКонтакте» официальной и полной дискографии группы «Кино».

Теперь любой пользователь сможет прослушать любую из песен «Кино» легально и без каких-либо ограничений благодаря соглашению, которое было достигнуто между соцсетью, агрегатором United Media Agency и музыкальным лейблом Moroz Records.

Чтобы принять участие в онлайн-раскрашивании стены, нужно нажать кнопку «Играть» в правой боковой панели сообщества VK Music и других пабликов, которые добавили полотно в качестве обложки.

Напомним, 10 октября, в честь своего 11-летия «ВКонтакте» запустила интерактивное графическое полотно Pixel Battle.