«ВКонтакте» запустила цифровое интерактивное полотно «Стена Цоя»
В соцсети «ВКонтакте » появилось интерактивное цифровое полотно «Стена Цоя», которое может раскрасить любой пользователь. Стену создали в честь публикации во «ВКонтакте» официальной и полной дискографии группы «Кино».
Теперь любой пользователь сможет прослушать любую из песен «Кино» легально и без каких-либо ограничений благодаря соглашению, которое было достигнуто между соцсетью, агрегатором United Media Agency и музыкальным лейблом Moroz Records.
Чтобы принять участие в онлайн-раскрашивании стены, нужно нажать кнопку «Играть» в правой боковой панели сообщества VK Music и других пабликов, которые добавили полотно в качестве обложки.
Напомним, 10 октября, в честь своего 11-летия «ВКонтакте» запустила интерактивное графическое полотно Pixel Battle.
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