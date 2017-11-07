Баста и Ресторатор запустили в «ВКонтакте» талант-шоу «Голос улиц»
Рэпер Баста и основатель баттл-площадки «Версус» Ресторатор запустили в «ВКонтакте» музыкальное талант-шоу «Голос улиц». Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе соцсети.
Шоу будет выходить еженедельно в сообществе лейбла Басты Gazgolder. Пользователи «ВКонтакте» смогут увидеть «громкие, неформатные и честные программы» о настоящей уличной культуре. Судьей первого выпуска стала Айза Анохина, записавшая дисс (стиль музыки, в котором автор поливает грязью своего соперника, — Прим. ред.) на своего бывшего мужа, Гуфа.
По итогам проекта 30 финалистов проекта отправятся в концертный тур вместе с Бастой, а один участник получит главный приз — 3 млн рублей и контракт с Gazgolder. Финал и эфирная часть проекта выйдет весной 2018 года на «Пятнице».
Ранее стало известно, что Баста снялся вместе с Паулиной Андреевой в клипе по каверу песни «Посмотри на меня» Натальи Ветлицкой.
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