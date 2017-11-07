Баста и Ресторатор запустили в «ВКонтакте» талант-шоу «Голос улиц»

По итогам проекта 30 финалистов проекта отправятся в концертный тур вместе с Бастой, а один участник получит главный приз — 3 млн рублей и контракт с Gazgolder. Финал и эфирная часть проекта выйдет весной 2018 года на «Пятнице».

Ранее стало известно, что Баста снялся вместе с Паулиной Андреевой в клипе по каверу песни «Посмотри на меня» Натальи Ветлицкой.