ФОТО: в сеть выложили полный архив журнала «Трамвай»

Полный оцифрованный архив журнала «Трамвай» выложила в сеть группа энтузиастов вместе с бывшим главным редактором самого андеграундого детского журнала начала 90-х.

Создатели сайта пишут: «Он выходил всего пять лет, но врезался в память целого поколения… И сейчас его повзрослевший читатель набирает в поисковике странные словосочетания «пуськи бятые» или «мышь четырёхмерная», чтобы снова окунуться в этот чудесный увлекательный озорной мир. Для тех, кто хочет вспомнить «Трамвай», и для тех кто ценит хорошую литературу для детей, создан этот сайт».

Напомним, журнал «Трамвай» выходил в СССР с тиражом более 2 млн экземпляров, а его читателями были не только дети, но и взрослые. Несмотря на это, он был редкостью и его было сложно достать. На страницах «Трамвая» публиковались также запрещенные в Советском союзе авторы и произведения, а также появились первые русские комиксы. Многие критики называли «Трамвай» – «журналом детского авангарда».