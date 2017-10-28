Иван Ургант снова спародировал Ксению Собчак

В пятничном выпуске «Вечернего Урганта» телеведущий повторил недавнее интервью кандидата в президенты журналисту и блогеру Юрию Дудю.

Ургант появляется в кадре в костюме, похожем на наряд Ксении Собчак для интервью «вДудю», рассказывает о плюсах журналистики, упрекает блогера за сексизм в его видео – Собчак стала первой женщиной-гостьей на канале – ищет крестного и рассказывает о своем новом проекте: большой кулебяке, которую он готовил последние три года. В конце интервью Иван признался: «Я — Иван Ургант, кандидат «противень».

Напомним, ранее Ургант уже снимал пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак, в котором отметил её ошибки в возрасте и незнание падежей.