Twitter будет наказывать за сексуальные домогательства и оскорбления

Руководство Twitter анонсировало новые правила, призванные бороться с оскорблениями, сексуальными домогательствами и разжиганием ненависти в соцсети, сообщает Associated Press со ссылкой на письмо главы департамента безопасности компании.

Ранее генеральный директор Twitter Джек Дорси признался, что, по его мнению, соцсеть прилагает недостаточно усилий, чтобы защитить пользователей от агрессии. Теперь в сервисе введут несколько новых правил, которые должны исключить возможность для пользователей публиковать оскорбительный контент.

В частности, Twitter намерен защитить женщин, чьи в фото обнаженном виде попали в Интернет. Аккаунты, разместившие подобные снимки, будут сразу же заблокированы. Кроме того, сотрудники компании планируют бороться с «символами ненависти» и призывами к насилию в твитах. Летом 2017 года компании Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube создали Глобальный интернет-форум по противодействию терроризму. Его целью станет разработка и совершенствование технических средств по выявлению пропаганды терроризма и экстремизма в сети.

По материалам «ДП»